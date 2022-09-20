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Описан порядок мобилизации в России

В России могут объявить всеобщую мобилизацию только в случае нахождения страны в состоянии войны. В такой ситуации россияне, которые стоят на воинском учете, начнут получать повестки из военкомата, заявил «Ленте.ру» московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Вместе с тем собеседник пояснил, что в ходе военной операции мобилизация не предусматривается.

«Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — отметил Карабанов.

Названы даты проведения референдума в Херсонской области

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Соответствующее заявление опубликовано в Телеграм-канале главы региона.

Указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ на правах полноправного субъекта единого государства Владимир Сальдо подписал 20 сентября.

«Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», - говорится в сообщении.

Объявлена дата проведения референдума в Запорожье

Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий назвал даты проведения референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России. Они пройдут 23 по 27 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», – сообщил Балицкий.

Глава ЛНР подписал закон о референдуме по присоединению к РФ

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации». Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики.

В документе подчеркивается, что участие в референдуме является свободным и добровольным и «никто не вправе оказывать воздействие на участника с целью принудить или препятствовать его свободному волеизъявлению».

Пушилин попросил Путина принять ДНР в состав России после референдума

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации.

«Прошу вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», – написал он в Telegram.

Погиб актер Сергей Пускепалис

В результате ДТП погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Ростовском районе Ярославской области. Согласно предварительной информации, в числе погибших - пассажир и водитель «Форда Транзит».

По данным ЯрНьюс, авария произошла около 12:00 на трассе М-8. На ней столкнулись фура и легковая машина, в который был Сергей Пускепалис. В театре подтвердили сведения о ДТП.

Также отмечается, что представители театра выехали на место происшествия.

Индекс Мосбиржи рухнул

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2200 пунктов. Падение составило более 10%, следует из данных Московской биржи.

Динамика обусловлена новостями о проведении референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России.

По состоянию на 15:09 мск индекс Мосбиржи упал до 2172,31 пункта. К 15:13 показатель повысился до 2255,3.

Также существенное падение зафиксировано на рынке акций. На 15:24 акции «Лукойла» потеряли 14,7%, «Новатэка» - 14,73 %, «Яндекса» - 11,83%, «Роснефти» - 11,81%.

Пугачеву заподозрили в дискредитации российской армии

Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, с соответствующим заявлением в полицию Подмосковья обратилась жительница Звенигорода.

Обращение поступило к правоохранителям в ночь на 20 сентября. Россиянка посчитала, что в посте певицы с просьбой признать ее иноагентом есть признаки дискредитации ВС РФ. Начала ли полиция проверку — не уточняется.

Журналист Караулов покинул Россию

Журналист Андрей Караулов уехал из России. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», вместе со своей супругой Варварой Прошутинской он отправился в страны Европы чтобы отдохнуть.

По информации канала, публицист собирается посетить Италию, Хорватию, Германию, а также отдохнуть на Альпах и прокатиться на яхте по Дунаю. Затраты на «отпуск» якобы составят около 2 млн рублей.

Напомним, что YouTube заблокировал канал Караулова в мае 2022 года — на момент блокировки на нем было более 2,1 млн подписчиков.

В России возобновили оформление загранпаспортов на 10 лет

Консульский департамент МИД РФ заявил, что с 20 сентября возобновляется прием документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на официальном сайте департамента.

Отмечается, что технические сложности, которые привели к временной приостановке оформления документа, уже преодолены. Также были предприняты меры для стабильного оформления и выдачи загранпаспортов с чипами гражданам России, которые проживают за пределами страны.

Потенциально опасный астероид сблизился с Землей

Астероид размером от 10 до 20 метров приблизился к Земле, сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИМП) РАН.

"Потенциально опасный астероид 2022 SS2 (размером 10–20 метро) сблизился с Землей на расстоянии двух радиусов лунной орбиты", – говорится в сообщении.