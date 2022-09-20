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1 час назад

Поддержка ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья присоединения к РФ достигла исторического максимума

Елена Прошина

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки вхождения регионов в Россию находится на историческом максимуме. Об этом говорят результаты опроса Крымского Республиканского института политических и социологических Исследований (РИПСИ).

Поддержка ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья присоединения к РФ достигла исторического максимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опросе, который проходил 13-14 сентября, приняли участие 1 тысяча респондентов в Херсонской области и по 993 опрошенных жителя в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Погрешность опроса составляет 2,1%

Согласно результату опроса, подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддерживают проведение референдума о вхождении в состав РФ. Так, в ДНР готовы принять участие в референдуме 86% респондентов, в ЛНР - 87%, в Запорожской области - 83%, в Херсонской области - 72% опрошенных жителей.

При этом среди тех, кто готов принять участие в голосовании большинство выступают за вхождение региона в состав РФ. В ДНР таковых оказалось 94% от электорально-активных респондентов, в ЛНР - 93%, в Запорожской области - 87%, в Херсонской – 80%.

Количество тех, кто считает, что нужно оставить свой регион в составе Украины находится на уровне статистической погрешности – от 1 до 2%. В ЛНР таковых оказалось 0%.

Ранее опрос исследовательской компании ИНСОМАР показал, что большая часть жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик готовы принять участие в референдуме. В ДНР за референдум высказались 80% опрошенных, в ЛНР - 83%, в Запорожской области - 72%, в Херсонской области - 65%.

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