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1 час назад

Польша приготовилась защищаться от нападения с брестского направления

Lenta.ru

Власти Польши решили укрепить военную дивизию на востоке республики в рамках подготовки к защите от возможного нападения с брестского направления. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

Польша приготовилась защищаться от нападения с брестского направления
Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.coDamian Burzykowski / Globallookpress.co

Министр рассказал, что Варшава планирует оснастить 18-ю механизированную дивизию танками Abrams и вертолетами Apache.

«Задача этой дивизии — обеспечение безопасности на востоке нашей страны. Она организована по американскому принципу», — уточнил он.

Блащак подчеркнул, что дивизия создает непреодолимую преграду, которая «закроет Брестские ворота». Под воротами он подразумевает равнину, простирающуюся «от мест где-то далеко на востоке до самой Вислы».

«Нам важно, чтобы 18-я дивизия, „Железная дивизия“ сделала невозможным нападение на Польшу с востока», — резюмировал политик.

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