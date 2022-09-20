Польша приготовилась защищаться от нападения с брестского направления

Власти Польши решили укрепить военную дивизию на востоке республики в рамках подготовки к защите от возможного нападения с брестского направления. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак , передает ТАСС.

«Задача этой дивизии — обеспечение безопасности на востоке нашей страны. Она организована по американскому принципу», — уточнил он.

Блащак подчеркнул, что дивизия создает непреодолимую преграду, которая «закроет Брестские ворота». Под воротами он подразумевает равнину, простирающуюся «от мест где-то далеко на востоке до самой Вислы».