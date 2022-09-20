Польша приготовилась защищаться от нападения с брестского направления

Власти Польши решили укрепить военную дивизию на востоке республики в рамках подготовки к защите от возможного нападения с брестского направления. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, передает ТАСС.
Министр рассказал, что Варшава планирует оснастить 18-ю механизированную дивизию танками Abrams и вертолетами Apache.
«Задача этой дивизии — обеспечение безопасности на востоке нашей страны. Она организована по американскому принципу», — уточнил он.
Блащак подчеркнул, что дивизия создает непреодолимую преграду, которая «закроет Брестские ворота». Под воротами он подразумевает равнину, простирающуюся «от мест где-то далеко на востоке до самой Вислы».
«Нам важно, чтобы 18-я дивизия, „Железная дивизия“ сделала невозможным нападение на Польшу с востока», — резюмировал политик.