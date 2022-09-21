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28 минут назад

Запорожская область разорвала отношения с Украиной

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская область полностью разорвала отношения с Украиной как ее часть и никогда не будет с ней отождествляться, сообщает РИА Новости.

Запорожская область разорвала отношения с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запорожскую область больше ничего уже не связывает с нынешней Украиной, у власти которой засели националисты и террористы. Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом», — подчеркнул Рогов.

Рогов добавил, что регион уверенно стремится к возвращению в состав России.

«Будущее Запорожской области — только в качестве субъекта Российской Федерации», — отметил он.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты запланировано голосование в Запорожской и Херсонской областях.

20 сентября глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме

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