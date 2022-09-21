Запорожская область разорвала отношения с Украиной

«Запорожскую область больше ничего уже не связывает с нынешней Украиной, у власти которой засели националисты и террористы. Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом», — подчеркнул Рогов.