Названа дата референдума в Херсонской области

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Соответствующее заявление опубликовано в Телеграм-канале главы региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ на правах полноправного субъекта единого государства Владимир Сальдо подписал 20 сентября.

«Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», - говорится в сообщении.

В заявлении Сальдо также отмечается, что администрация Херсонской области сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для всех жителей региона во время проведения референдума. Кроме того, власти обратились за помощью в проведении референдума к России и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области.

Сальдо убежден, что вхождение Херсонской области в состав РФ обезопасит регион и «восстановит историческую справедливость». Он назвал это решение необходимым в условиях постоянных актов террора со стороны вооруженных формирований Украины и стран — членов НАТО.