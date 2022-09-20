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1 час назад

Названы даты проведения референдума в Херсонской области

Елена Прошина

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Соответствующее заявление опубликовано в Телеграм-канале главы региона.

Названа дата референдума в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ на правах полноправного субъекта единого государства Владимир Сальдо подписал 20 сентября.

«Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», - говорится в сообщении.

В заявлении Сальдо также отмечается, что администрация Херсонской области сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для всех жителей региона во время проведения референдума. Кроме того, власти обратились за помощью в проведении референдума к России и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области.

Сальдо убежден, что вхождение Херсонской области в состав РФ обезопасит регион и «восстановит историческую справедливость». Он назвал это решение необходимым в условиях постоянных актов террора со стороны вооруженных формирований Украины и стран — членов НАТО.

Напомним, ранее стало известно, что референдумы в ДРН, ЛНР и Запорожской области также пройдут с 23 по 27 сентября. По словам, председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, референдум будет проходить несколько дней, чтобы избежать скопления людей.

В мире,Владимир Рогов,НАТО,
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