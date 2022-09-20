Канцлер Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной

«Прежде всего видно, что люди разочарованы, так как сейчас санкции не привели к тому эффекту, на который мы рассчитывали, то есть к окончанию войны», – сказал Нехаммер, добавив, что эти меры «имеют серьезные последствия для российской экономики» и нужно «проявить терпение».