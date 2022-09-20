На картах Google обнаружили загадочный объект в Атлантическом океане

Пользователь Reddit под ником u/ExuberantBadger поделился скриншотом загадочного объекта, который он обнаружил на картах Google в Атлантическом океане. На его неожиданную находку обратили внимание журналисты The Sun во вторник, 20 сентября.

Фото: Google Maps Google Maps

На опубликованном изображении можно увидеть затонувший самолет. В подписи к скриншоту автор оставил координаты воздушного судна, — из них следует, что объект был обнаружен возле острова Крукед-Айленд, входящего в состав Багамских островов.

Публикация пользователя вызвала бурные обсуждения. Один из комментаторов предположил, что это может быть самолет, который потерпел крушение. Другой юзер усомнился в том, что это может быть реальное воздушное судно. «Я думаю, что самолет не остался бы целым и не был бы так хорошо заметен из глубины воды», — написал он.

Еще один комментатор заявил, что это могла быть техническая ошибка: по его мнению Google случайно наложил на снимок океана кадр, на котором летит самолет.