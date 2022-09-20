Обзор иноСМИ: следующий шаг России на Украине и новый кризис в Европе

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«Следующий шаг России на Украине не понравится Западу»

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Празднование контрнаступления Украины преждевременно, а «военные успехи» преувеличены. У России достаточно вариантов для ответных шагов, которые очень не понравятся западным странам. К такому выводу в своей статье для The National Interest пришел старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

По словам эксперта, Москва может как отбить Одессу и лишить Украину выхода к морю, что станет сокрушительным ударом, так и развернуть новое наступление на северо-востоке, «чтобы взять украинские войска в клещи и отрезать победоносную группировку под Харьковом». Также Кремль может объявить всероссийскую мобилизацию и задавить ВСУ числом. Не исключено и «применение тактического ядерного оружия», так как «российская элита считает Украину ключевым интересом национальной безопасности и готова идти до конца», отметил он.

«Переживет ли Европа зиму без российского газа?»

Противостояние ЕС и России движется к эскалации после того, как была приостановлена прокачка российского газа в европейские страны. На фоне роста цен на энергоносители Еврокомиссия разработала план, который должен «радикально реформировать сектор электроэнергетики и покончить с зависимостью Европы от российского газа», отмечает иорданское издание As-Sabeel.

При этом предложенные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйе жесткие ограничения и попытка ввести потолок цен на газ бьют по европейскому единству и в перспективе могут осложнить отношения с основными поставщиками «голубого топлива», в том числе с Норвегией и США, считает издание.

«Германия завершила энергетическую главу с Россией»

Энергетическая война между Россией и Западом привела к тому, что активы «Роснефти» - доли в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах — PCK в Шведте, MiRo и Bayernoil - перешли к правительству Германии. Причиной такого решения стал, в том числе и грядущий запрет ЕС на импорт российской нефти, который вступит в силу 1 января, пишет The Financial Times.

Немецкие власти назвали это решение «неизбежным», так как «Россия перестала быть надежным поставщиком энергии». При этом эксперты констатировали, что энергетическая система, которую Германия выстраивала целых 40 лет, сейчас «по сути лежит в руинах».

Названа провоцирующая развитие диабета привычка

Ученые пришли к выводу, что склонность к ночному образу жизни влияет на риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердца. Соответствующее исследование было опубликовано Experimental Physiology.

В рамках научной работы ученые обследовали 51 добровольца в возрасте 40-50 лет, разделив их по суточным ритмам организма на две группы – «жаворонков» и «сов». Оказалось, что у людей, которые привыкли ложиться спать поздно, есть проблемы с выработкой инсулина, что способствует диабету второго типа, также у них более выражен риск болезней сердца.

В Европе разгорается еще один кризис

Проблемы с поставками газа из России и рост цен на электроэнергию привели к тому, что европейские компании сократили производство удобрений для сельского хозяйства, что усиливает давление на продовольственную инфляцию, пишет Forbes.