ИНСОМАР: большинство жителей Запорожья, Херсона, ЛНР и ДНР хотят провести референдум

Большая часть жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик готовы принять участие в референдуме по вхождению в состав Российской Федерации. Об этом говорят результаты опроса исследовательской компании ИНСОМАР в этих четырех регионах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всего было опрошено по 1 тысяче респондентов в каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%. Наибольшую готовность принять участие в референдуме выразили жители ДНР (80%) и ЛНР (83%). В Запорожской области таковых оказалось 72% опрошенных, а в Херсонской области 65%.

Также большинство респондентов хотели бы после окончания спецоперации остаться в составе России. Так считают 91% жителей ДНР, 90% ЛНР и по 80% опрошенных жителей Запорожской и Херсонской областей.