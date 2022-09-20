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1 час назад

ИНСОМАР: большинство жителей Запорожья, Херсона, ЛНР и ДНР хотят провести референдум

Елена Прошина

Большая часть жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик готовы принять участие в референдуме по вхождению в состав Российской Федерации. Об этом говорят результаты опроса исследовательской компании ИНСОМАР в этих четырех регионах.

ИНСОМАР: большинство жителей Запорожья, Херсона, ЛНР и ДНР хотят провести референдум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего было опрошено по 1 тысяче респондентов в каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%. Наибольшую готовность принять участие в референдуме выразили жители ДНР (80%) и ЛНР (83%). В Запорожской области таковых оказалось 72% опрошенных, а в Херсонской области 65%.

Также большинство респондентов хотели бы после окончания спецоперации остаться в составе России. Так считают 91% жителей ДНР, 90% ЛНР и по 80% опрошенных жителей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о решении властей региона провести референдум по вхождению в состав России. Он выразил уверенность в том, что это позволит обезопасить регион. Сальдо также сообщил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путина по данному вопросу после референдума.

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