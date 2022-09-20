Шольц обратился с требованием к РФ после сообщений о референдумах на Украине

«Россия должна вывести свои войска [с Украины]. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом», — сказал политик по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.