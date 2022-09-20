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1 час назад

Телеведущая уснула в прямом эфире на похоронах Елизаветы II

Lenta.ru

Австралийская телеведущая Эллисон Лэнгдон (Allison Langdon) уснула в прямом эфире передачи Today канала Nine Network после 14-часового освещения похорон британской королевы Елизаветы II в Букингемском дворце. Об этом сообщает портал Yahoo News.

Телеведущая уснула в прямом эфире на похоронах Елизаветы II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снимок журналистки в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал ее коллега Уилл Хатчинсон (Will Hutchinson). «Час 14. Все отлично», — подписал он фотографию спящей репортерши.

@allisonlangdon

До этого Лэнгдон отмечала, что возможность освещать похороны Елизаветы II была для нее честью. «Это привилегия наблюдать за уходом королевы из Букингемского дворца. Женщина, которая так много значила для стольких людей», — высказалась ведущая.

Накануне прошли похороны королевы, которым предшествовала церемония публичного прощания (проходила с 14 по 19 сентября в Лондоне). Многие люди стояли в очереди больше 10 часов, чтобы проститься с Елизаветой II. По данным Sky News, только в британской столице церемонию посетили около 250 тысяч человек.

Королева Великобритании, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III. Его жена Камилла стала королевой-консортом.

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