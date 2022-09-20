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39 минут назад

Боррель высказался за создание независимого трибунала по Украине

Елена Прошина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал создать независимый трибунал, чтобы привлечь к ответственности Россию за действия на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

«Мы выступаем за то, чтобы россияне понесли ответственность за свои действия. Россия и Украина не являются членами Международного уголовного суда, поэтому, возможно, стоит найти особую юрисдикцию», - сказал Боррель.

Как отметил заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов, Киев выступает за «модель Нюрнбергского трибунала» для привлечения к ответственности высокого политического и военного руководств.

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Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал США и их сателлитам, которые призывают к трибуналу над Россией, вспомнить слова из Библии.

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