Боррель высказался за создание независимого трибунала по Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал создать независимый трибунал, чтобы привлечь к ответственности Россию за действия на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

«Мы выступаем за то, чтобы россияне понесли ответственность за свои действия. Россия и Украина не являются членами Международного уголовного суда, поэтому, возможно, стоит найти особую юрисдикцию», - сказал Боррель.

Как отметил заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов, Киев выступает за «модель Нюрнбергского трибунала» для привлечения к ответственности высокого политического и военного руководств.