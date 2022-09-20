Власти Херсона заявили о решении провести референдум

Власти Херсонской области решили провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

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Он выразил уверенность в том, что вхождение области в состав Российской Федерации позволит обезопасить регион.

Кроме того, Сальдо сообщил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путина по данному вопросу после референдума. Так, глава ВГА попросит о скорейшем утверждении итогов.

Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о планах властей области сделать официальное заявление по вопросу голосования о вхождении в состав России позднее во вторник.

По его словам, Херсон остается с Россией навсегда.