Власти Херсона заявили о решении провести референдум

Власти Херсонской области решили провести референдум по вхождению в состав России. Об этом заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.
Он выразил уверенность в том, что вхождение области в состав Российской Федерации позволит обезопасить регион.
Кроме того, Сальдо сообщил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путина по данному вопросу после референдума. Так, глава ВГА попросит о скорейшем утверждении итогов.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о планах властей области сделать официальное заявление по вопросу голосования о вхождении в состав России позднее во вторник.
По его словам, Херсон остается с Россией навсегда.
Днем ранее общественные палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) попросили глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о скорейшем проведении референдумов по вхождению в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман отметил, что время, когда нужно стереть несуществующую границу между двумя государствами, пришло.