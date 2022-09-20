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53 минуты назад

В Мелитополе начался общенародный съезд по проведению референдума

Никита Бородкин

В Мелитополе начался общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором будет обсуждаться вопрос проведения референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Как сообщает РИА Новости, мероприятие проводится общественным движением «Мы вместе с Россией».

В Мелитополе начался общенародный съезд по проведению референдума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам корреспондента агентства, на место приехали делегаты из почти всех населенных пунктов региона. В зале людям не хватает сидячих мест и им приходится стоять в проходах.

Напомним, что 19 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к руководителям республик с просьбой как можно скорее провести референдумы о вхождении в состав РФ. После этого глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник решили объединится для проведения референдума.

Как заявлял депутат Госдумы Виктор Володацкий, в ЛНР голосование может пройти в ближайшее время — по его словам, избирательная система республики была готова к мероприятию уже в августе.

В мире,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Госдума,
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