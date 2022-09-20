В ДНР допустили онлайн формат проведения референдума

«В связи с тем, что усилилась агрессия, усилился обстрел территории, оно (проведение референдума — прим. «Ленты.ру») может быть многодневным, может, рассмотреть вариант дистанционного голосования, но у нас отсутствует техническая возможность на освобожденных территориях нет электричества, нет оргтехники», — сказала она.