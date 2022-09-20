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58 минут назад

В ДНР допустили онлайн формат проведения референдума

Lenta.ru

Референдум о вхождении Донецкой народной республики (ДНР) в состав России может пройти онлайн, допустила депутат народного совета республики Елена Шишкина. Ее слова приводит ТАСС.

В ДНР допустили онлайн формат проведения референдума
Фото:  Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

«В связи с тем, что усилилась агрессия, усилился обстрел территории, оно (проведение референдума — прим. «Ленты.ру») может быть многодневным, может, рассмотреть вариант дистанционного голосования, но у нас отсутствует техническая возможность на освобожденных территориях нет электричества, нет оргтехники», — сказала она.

Парламентарий также добавила, что вхождение республики в состав России будет полезно не только для ДНР, но и для самой России, поскольку тогда страна получит огромное количество патриотов и тружеников.

В мире,Елена Шишкина,
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