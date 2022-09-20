Экс-премьер рассказал правду об условиях жизни поляков

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал правительство за резкое ухудшение условий жизни поляков, отметив, что в квартирах сейчас всего 15 градусов тепла. Жители Польши поддержали политика, заметив, что зимой им придется выживать. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

Туск обрушился с критикой на польские власти в соцсетях.

«У знакомого в квартире 15 градусов и холодная вода в кране. Возможно, это пилотная программа министра [Анны] Москва на осенне-зимний сезон», - написал он.

Политика поддержали интернет-пользователи из Польши, которые отметили, что боятся наступления зимы и холодов, а для ряда пенсионеров даже 15 градусов тепла в квартире станут роскошью.

«А впереди октябрь, ноябрь, декабрь... Те, кому удастся выжить, могут смело готовиться к участию в соревнованиях по зимнему плаванию в 2024 году», «Министр Москва похвасталась, что у нее дома 17 градусов и к этому можно привыкнуть. Я никогда в это не поверю. Неужели они думают, что в Польше живут наивные люди?» - заметили они.

Ранее Польша на фоне украинского кризиса отказалась от поставок российского угля. А весной «Газпром» принял решение приостановить экспорт газа польской компании PGNiG. Такой шаг был связан с неоплатой поставок в рублях.

В мае министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявляла, что Варшава поддержит все ограничительные меры на российские углеводороды. Она подчеркнула, что решен вопрос с углем, «затем идет нефть, а следующий шаг - газ. Лучше всего - собрать все вместе».