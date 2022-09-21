ВСУ ведут обстрел Новой Каховки

ХЕРСОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. В городе работает российская система ПВО, прогремело около 10 взрывов, сообщается в среду в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, третья [с начала суток]. Работает ПВО, около 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении.