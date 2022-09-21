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8 часов назад

ВСУ ведут обстрел Новой Каховки

ТАССиещё 3

ХЕРСОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. В городе работает российская система ПВО, прогремело около 10 взрывов, сообщается в среду в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, третья [с начала суток]. Работает ПВО, около 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Накануне вечером ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, применив комплекс "Точка-У", ранения получили пять человек.

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