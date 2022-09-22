Зеленский предложил лишить Россию права Вето в Совбезе ООН

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН. По его утверждению, это поможет сделать его более репрезентативным. Также Совбезу следует принять новых постоянных членов и «оставаться в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений», считает глава Пятой Республики.