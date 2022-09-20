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47 минут назад

Эрдоган раскрыл цель Турции в ШОС

Елена Прошина

Цель Турции — стать членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на турецкое издание En Son Haber.

Эрдоган раскрыл цель Турции в ШОС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в ШОС высоко оценили усилия Турции по урегулированию кризиса на Украине.

«Почти все лидеры, с которыми я беседовал, благодарили нас за роль в снижении напряженности в рамках российско-украинского конфликта. Нам говорили: "Мы действительно высоко ценим роль, которую вы взяли на себя здесь, и поздравляем вас". Все лидеры в ходе двусторонних переговоров приходили к этому выводу. Ведь среди явно вовлеченных в российско-украинский конфликт сил во всем мире, к сожалению, никто не думает о том, "что мы можем сделать". Мы же в силу политики баланса, которой придерживаемся с самого начала, и предпринятых инициатив дали необходимый ответ всем из них, как Западу, так и прежде всего Америке», - заявил Эрдоган.

В следующем году, когда ШОС будет принимать Индия, встанет вопрос, чтобы Турция сделала следующий шаг по вступлению в организацию.

«Быть членом или нет — разные вещи, однако с этим шагом наши отношения со странами-участницами ШОС перейдут на совершенно иной уровень», — отметил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС. Он также добавил, что у Анкары налажен диалог со всеми странами мира.

В мире,Реджеп Эрдоган,ШОС,ЕС,
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