В Евросоюзе выступили за создание независимого суда по Украине

Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с предложением создать независимый трибунал, чтобы «привлечь россиян к ответственности» за действия на Украине. Об этом он заявил изданию Politico на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: Yves Herman / Reuters Yves Herman / Reuters

«Мы выступаем за то, чтобы россияне понесли ответственность за свои действия. Россия и Украина не являются членами Международного уголовного суда, поэтому, возможно, стоит найти особую юрисдикцию», — пояснил глава дипломатии ЕС.

Кроме того, заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил изданию, что Украина также выступает за «модель Нюрнбергского трибунала» для привлечения к ответственности «высокого политического и военного руководства».