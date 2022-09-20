Турцию обязали отказаться от НАТО ради вступления в ШОС

Он также заверил, что ШОС рассмотрит турецкую заявку, как только она поступит, однако пока что подобной инициативы со стороны Анкары не было.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отчитываться перед Европейским союзом (ЕС) за участие в саммите ШОС. «Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит:

"Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры», — подчеркнул турецкий лидер.