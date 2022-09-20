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34 минуты назад

Турцию обязали отказаться от НАТО ради вступления в ШОС

Lenta.ruиещё 2

Ради членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Турция обязана будет отказаться от участия в таких военных блоках, как Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов, передает РИА Новости.

Он также заверил, что ШОС рассмотрит турецкую заявку, как только она поступит, однако пока что подобной инициативы со стороны Анкары не было.

Киев обратился с призывом к Западу

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отчитываться перед Европейским союзом (ЕС) за участие в саммите ШОС. «Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит:

"Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры», — подчеркнул турецкий лидер.

Кроме того Эрдоган объявил целью Турции присоединение к ШОС. Он заявил об улучшении отношений со странами «шанхайской пятерки» при вступлении в организацию и формировании «совершенно иного положения» Турции. По его словам, страна нацелена войти в состав организации в 2023-м — на саммите, который должна провести Индия.

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