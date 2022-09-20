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1 час назад

В Венгрии обратились с призывом к ЕС из-за антироссийских санкций

Елена Прошина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о новом пакете антироссийских санкций. По его мнению, он лишь обострит энергетический кризис в Европе. Об этом пишет ТАСС.

В Венгрии обратились с призывом к ЕС из-за антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей», - сказал Сийярто.

Он отметил, что в мире сложилось мнение о том, что влияние санкций на ситуацию в других странах оказалось больше, чем влияние войны на Украине. Это может говорить о том, что реальной причиной проблем в Европе является не только конфликт на Украине, но и введенные из-за этого санкции.

Сийярто также добавил, что санкции уже доказали, что они гораздо болезненнее для Европы, чем для России. Они вызвали сильную инфляцию, включая стремительный рост цен на энергоносители.

В мире,Петер Сийярто,ЕС,
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