В Венгрии обратились с призывом к ЕС из-за антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о новом пакете антироссийских санкций. По его мнению, он лишь обострит энергетический кризис в Европе. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в мире сложилось мнение о том, что влияние санкций на ситуацию в других странах оказалось больше, чем влияние войны на Украине. Это может говорить о том, что реальной причиной проблем в Европе является не только конфликт на Украине, но и введенные из-за этого санкции.