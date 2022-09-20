Пока вы спали: отказ Эрдогана ЕС и явная опасность долларов и евро

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Фото: Reuters Reuters

Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за саммит ШОС

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Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и планирует вести переговоры со всеми государствами, так как является «частью мира». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Yeni Şafak.

Президент Турции заметил, что ЕС держит Анкару на расстоянии и не имеет права требовать отчета от нее.

«Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира», - подчеркнул он.

Россиян предупредили об опасности хранения сбережений в долларах и евро

Хранение сбережений в валютах недружественных стран - долларах и евро - становится все более опасным и убыточным делом для граждан России. Об этом агентству «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Он отметил, что такие инструменты сейчас не приносят дохода, при этом за хранение на расчетных и брокерских счетах и вовсе приходится платить. При этом кредитным организациям указом президента позволено «приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте», а значит счета юридических лиц могут быть заморожены.

Американцы раскритиковали Байдена за поведение на похоронах Елизаветы II

Американские интернет-пользователи подвергли критике излишне «веселое» настроение президента США Джо Байдена на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. По их мнению, американский лидер не совсем понимал, где находится, пишет «Московский комсомолец».

В комментариях в соцсетях американцы отметили, что их расстроил смех Байдена на траурной церемонии. Они также напомнили, что это не первый случай, когда президент ведет себя не вполне уместно.

Эстония за сутки не пустила 10 россиян по шенгенским визам

Сотрудники пограничной службы Эстонии в первый день действия запрета на въезд россиян в страну не пустили на пограничном пункте Нарвы 10 граждан России. Об этом заявила изданию Postimees начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп.

«Эстонские пограничники отказали во въезде в страну десяти гражданам России. Среди причин — как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Реакция россиян на запрет въезда была спокойной», - отметила она.

Европу предупредили о неизбежной рецессии

Риск рецессии в Еврозоне оценивается на уровне 80% из-за проблем с поставками энергоносителей из России и спада экономической активности. Об этом со ссылкой на экономистов пишет Bloоmberg.