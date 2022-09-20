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42 минуты назад

Эрдоган оценил шансы Украины вернуть занятые Россией территории

Lenta.ru

В случае мирного договора и урегулирования конфликта Украина сможет вернуть себе территории, занятые Россией с 2014 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

Эрдоган отметил, что России нельзя позволять сохранять контроль над бывшими украинскими территориями и конфликт не разрешится, если Киев пойдет на это.

«Если мы хотим установления мира на Украине, то, конечно, возвращение стране территорий станет действительно важным моментом», — заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что возвращение территорий Украине «ожидается» в рамках возможных мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин стремится к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Украины. Турецкий лидер назвал позитивным моментом договоренности об обмене пленными и с сельскохозяйственной продукцией.

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