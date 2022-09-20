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1 час назад

Видео с пауком на похоронах Елизаветы II стало вирусным

Мир24

Видео с пауком на похоронах королевы Елизаветы II моментально стало вирусным. Членистоногого заметили во время трансляции.

Паук спрятался в цветочном венке, который накрыл гроб королевы, а потом переполз на открытку, которую подписал Карл III и положил возле короны. Многие интернет-пользователи посчитали это хорошим предзнаменованием, а кто-то назвал этого паука теперь самым знаменитым в мире.

Ранее в интервью «МИР 24» политолог Евгения Войко оценила последствия казусов в ходе церемонии прощания с Елизаветой II.

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