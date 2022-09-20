Видео с пауком на похоронах Елизаветы II стало вирусным

Видео с пауком на похоронах королевы Елизаветы II моментально стало вирусным. Членистоногого заметили во время трансляции.
Паук спрятался в цветочном венке, который накрыл гроб королевы, а потом переполз на открытку, которую подписал Карл III и положил возле короны. Многие интернет-пользователи посчитали это хорошим предзнаменованием, а кто-то назвал этого паука теперь самым знаменитым в мире.
Ранее в интервью «МИР 24» политолог Евгения Войко оценила последствия казусов в ходе церемонии прощания с Елизаветой II.