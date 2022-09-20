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45 минут назад

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ под Артемовском

Lenta.ru

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают с позиций южнее Артемовска (переименован в Бахмут) с большими потерями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ под Артемовском
Фото:  Ukrainian Presidential Press Service / Reuters Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

«Украинские подразделения оставляют передовые позиции южнее населенного пункта Артемовск. Данный факт связан с утратой боеспособности, большими потерями и успехами наших и союзных сил на данном направлении», — утверждает Марочко со ссылкой на данные разведки.

Ранее офицер сообщил, что союзные войска продвигаются при наступлении в районе Соледара и Артемовска. Он отметил, что после ряда удачных атак ВСУ понесли колоссальные потери.

Также стало известно об освобождении двух населенных пунктов в районе Артемовска — Николаевки и Николаевки Второй.

В мире,Армия,Андрей Марочко,
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