Страх Киева о присоединении ДНР к России объяснили

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник объяснил, почему Украина боится вхождения региона в состав России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, страх Киева юридического оформления отношений республик Донбасса с Россией обусловлен пониманием того, что, если регион войдет в состав РФ, «Украине и Западу будет уже не по зубам оторвать эту часть».

19 сентября Общественная палата Донецкой народной республики (ОП ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России. Лучшей датой для проведения соответствующего голосования в ДНР назвали 4 ноября.