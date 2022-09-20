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38 минут назад

Страх Киева о присоединении ДНР к России объяснили

Lenta.ru

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник объяснил, почему Украина боится вхождения региона в состав России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, страх Киева юридического оформления отношений республик Донбасса с Россией обусловлен пониманием того, что, если регион войдет в состав РФ, «Украине и Западу будет уже не по зубам оторвать эту часть».

19 сентября Общественная палата Донецкой народной республики (ОП ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России. Лучшей датой для проведения соответствующего голосования в ДНР назвали 4 ноября.

В тот же день с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР. По словам зампредседателя палаты Лины Вокаловой, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты.

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