Бербок стала самым популярным политиком Германии

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании INSA, передает «Газета.ру».

Вторым по популярности политическим деятелем в Германии стал премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст. За ним расположился глава правительства Баварии Маркус Зедер. Канцлер ФРГ Олаф Шольц занял лишь восьмое место в рейтинге.

Кроме того, опрос показал, что правящую коалицию СДПГ, СвДП и «Зеленых» поддерживают 45 процентов немецких избирателей, тогда как консервативную оппозицию ХДС/ХСС — 28,5 процентов. В свою очередь, ультраправая парламентская партия «Альтернатива для Германии» получила поддержку 14 процентов опрошенных немцев.