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2 часа назад

Бербок стала самым популярным политиком Германии

Lenta.ru

Бербок стала самым популярным политиком Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании INSA, передает «Газета.ру».

Вторым по популярности политическим деятелем в Германии стал премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст. За ним расположился глава правительства Баварии Маркус Зедер. Канцлер ФРГ Олаф Шольц занял лишь восьмое место в рейтинге.

Кроме того, опрос показал, что правящую коалицию СДПГ, СвДП и «Зеленых» поддерживают 45 процентов немецких избирателей, тогда как консервативную оппозицию ХДС/ХСС — 28,5 процентов. В свою очередь, ультраправая парламентская партия «Альтернатива для Германии» получила поддержку 14 процентов опрошенных немцев.

Ранее Бербок ушла от ответа на запрос Киева о поставках танков Leopard во время недавнего визита на Украину. Эта тема вооружения поднималась несколько раз, но, как утверждают журналисты, министр уклонялась от требований украинских властей, сдержанно высказываясь по этому вопросу.

В мире,Анналена Бербок,Маркус Зедер,Олаф Шольц,
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