Французов возмутила заметка о «страхе» России перед Украиной

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали статью журналиста Тьерри Волтона, который выступил с утверждением, что «страх» России перед распространением украинской свободы якобы послужил одной из причин спецоперации на Украине.

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По его словам, «российский жандарм» сейчас «очень занят» на Украине, «его бывшие колонии вновь начали выяснять отношения». На публикацию резко отреагировали читатели Le Figaro.

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«Это США всюду сеют нестабильность. Они этому научились еще до своего превращения в супердержаву, когда им понадобилось наводить свои порядки в Южной Америке. А на постсоветском пространстве у них цель такая же, какая была в странах ЕС: сменить руководство каждой страны и поставить у власти своих пуделей. Задача этих пуделей – разорвать связи с Россией и заменить их американским влиянием», – написал Diogene, передает РИ

«Империя не отпускает? Настоящая империя не в России, а в Евросоюзе. И управляется она из Брюсселя госпожой фон дер Ляйен, а также судьями европейских судов и так далее. Они все решают за страны-члены ЕС», – считает Papang13.

«А, по-моему, вы забываете, что Украина была очень лояльной советской республикой. И сегодня множество былых советских начальников советскими цензурными методами искореняют инакомыслие и память о прошлом на Украине. И такие люди там есть во всех эшелонах власти», – указал Steaks-frites.

«Почему опять воспламеняются войны в бывших советских республиках? Потому что Байден, видя, что конфликт на Украине и вызванные им санкции не дают желаемого разрушения экономики России, решил поджечь Россию по всему периметру. Он хочет поджечь российские протектораты в бывшем СССР», – отметил Curieux.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.