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12 минут назад

Байден, Макрон и корги: кто приехал на похороны Елизаветы II

Газета.Ru

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II поместили в королевский склеп в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Публичная церемония прощания, длившаяся почти пять дней, завершилась 19 сентября торжественной погребальной службой.

1/24 Герцогиня Меган на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Toby Melville/Reuters
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2/24 Президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: John Sibley/Reuters
3/24 Герцогиня Меган, королева-консорт Камилла, принц Джордж, Принцесса Шарлотта, принцесса Кэтрин и Графиня Софи на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Hannah McKay/Reuters
4/24 Королевские корги на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Peter Nicholls/Reuters
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5/24 Принцесса Шарлотта и принц Джордж на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Phil Harris/Reuters
6/24 Король Великобритании Карл III и принц Уильям на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Hannah McKay/Reuters
7/24 Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Sarah Meyssonnier/Reuters
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8/24 Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Gareth Cattermole/Reuters
9/24 Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: John Sibley/Reuters
10/24 Испанский король Филипп VI и королева-консорт Летисия на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Phil Noble/Reuters
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11/24 Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: SSgt Dek Traylor/Reuters
12/24 Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Dominic Lipinski/Reuters
13/24 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Phil Noble/Reuters
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14/24 Принцесса Беатриса на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Peter Cziborra/Reuters
15/24 Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Paul Childs/Action Images via Reuters
16/24 Принц Уильям и принц Гарри на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Andrew Boyers/Reuters
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17/24 Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Gareth Cattermole/Reuters
18/24 Принцесса Шарлотта на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Phil Harris/Reuters
19/24 Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Dave Jenkins/Reuters
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20/24 Принцесса Шарлотта и принц Джордж на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Sarah Meyssonnier/Reuters
21/24 Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Peter Nicholls/Reuters
22/24 Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Aaron Chown/Reuters
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23/24 Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Jeff Spicer/Reuters
24/24 Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Joe Giddens/Pool via Reuters

Гроб с телом Елизаветы II покинул Вестминстерское аббатство после панихиды, которая прошла в присутствии 2 тыс. гостей, включая 100 глав государств и правительств. Проститься с королевой приехали президент США Джо Байден с супругой, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Лиз Трасс и многие другие известные политики и государственные деятели.

Вдоль всего двухкилометрового маршрута похоронной процессии королеве салютовали военные, а улицы в центре Лондона с самого утра были заполнены людьми. Любимых животных королевы Елизаветы II, двух корги и лошадь, также вывели на улицу.

Сразу за гробом шли дети Елизаветы II король Карл III и принц Эдвард. За ними — внуки королевы принцы Уильям и Гарри.

По оценкам британского правительства, за церемонией похорон монарха в Лондоне наблюдали около 2 млн человек, порядка половины из которых прибыли в столицу из других частей королевства.

Публичные мероприятия по случаю похорон окончились исполнением гимна Великобритании. Вечером в часовне Святого Георгия состоится частная служба, которая пройдет в закрытом режиме только для представителей правящей династии.

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