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9 минут назад

Власти Херсона заявили о «бессмысленных» действиях Зеленского

Ura.Ru

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным, так как Херсон не будет украинским», — сообщил Стремоусов ТАСС.

По словам замглавы ВГА региона, Херсонская область освобождена от неонацизма.

«И, подчеркиваю, Херсонская область никогда не была пронацистским регионом. <…> Повторюсь, сегодня Зеленский и его указы <…> бессмысленны и бесполезны», — сказал замглавы ВГА Херсонской области.

Ранее Стремоусов заявил, что его хотят убить по приказу Зеленского.

Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ

«Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — заявил политик.

Он также сообщил, что союзные силы полностью контролируют Херсонскую область.

Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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