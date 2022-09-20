Власти Херсона заявили о «бессмысленных» действиях Зеленского

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области является бессмысленным, так как Херсон не будет украинским», — сообщил Стремоусов ТАСС.

По словам замглавы ВГА региона, Херсонская область освобождена от неонацизма.

«И, подчеркиваю, Херсонская область никогда не была пронацистским регионом. <…> Повторюсь, сегодня Зеленский и его указы <…> бессмысленны и бесполезны», — сказал замглавы ВГА Херсонской области.

Ранее Стремоусов заявил, что его хотят убить по приказу Зеленского.

«Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — заявил политик.

Он также сообщил, что союзные силы полностью контролируют Херсонскую область.