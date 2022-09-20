Народ Китая благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Пекина по вопросу Тайваня. Об этом заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.

Ранее в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите ШОС Владимир Путин отметил, что Россия «твердо, на деле придерживается принципа «одного Китая»» и осуждает действия США по дестабилизации обстановки в Тайваньском проливе.

Профессор Гао Чжикай констатировал, что такое заявление президент России сделал «перед лицом запугивания со стороны США».

«Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», - заявил он.