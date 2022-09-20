В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
41 минуту назад

В Китае поблагодарили Путина

Алиса Селезнёва

Народ Китая благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Пекина по вопросу Тайваня. Об этом заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.

Ранее в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите ШОС Владимир Путин отметил, что Россия «твердо, на деле придерживается принципа «одного Китая»» и осуждает действия США по дестабилизации обстановки в Тайваньском проливе.

«Бросается в глаза»: В Китае уличили Запад в особом отношении к РФ

Профессор Гао Чжикай констатировал, что такое заявление президент России сделал «перед лицом запугивания со стороны США».

«Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», - заявил он.

Отношения между США и Китаем серьезно ухудшились после визита в начале августа в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин пообещал принять самые жесткие меры, а китайские СМИ призывали сбить самолет политика прежде, чем он успеет сесть. Президент России Владимир Путин назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань продуманной провокацией.

В мире,Видео,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ШОС,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители