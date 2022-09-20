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51 минуту назад

Эстония не впустила 10 россиян с шенгенскими визами

Елена Прошина

В первый день запрета на въезд в страну Эстония не пустила 10 россиян с шенгенскими визами. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на издание Postimees.

Эстония не впустила 10 россиян с шенгенскими визами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам начальника смены погранпункта Нарвы Яаники Карп, причины для отказа были разные, однако сами граждане с пониманием отнеслись к этому.

«Эстонские пограничники отказали во въезде в страну десяти гражданам России. Среди причин — как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Реакция россиян на запрет въезда была спокойной. Граждане России понимают, что мы делаем свою работу», - рассказала она.

При этом она отметила, что в страну все равно въезжает много россиян, например, у которых есть постоянный вид на жительство. Она также отметила, что ранее через три пограничных пункта пропуска в Эстонии за сутки проходили примерно 300 россиян.

Напомним, ряд стран Балтии и Польша с 19 сентября запретили въезд россиянам по шенгенским визам. В страны можно въехать только по нескольким основаниям: навестить родственников, гуманитарным причинам и другим.

Ранее стало известно, что в Литве пограничники не пропустили в страну 18 россиян с действующими шенгенскими визами.

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