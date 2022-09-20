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51 минуту назад

В Дублине митингующие скинули в реку муляж гроба с обращением к Британской империи

Газета.Ruиещё 3

Активисты, вышедшие на митинг против монархии в Дублине, сбросили в реку муляж гроба с надписью «Покойся с миром, Британская империя». Об этом сообщает телеканал ITV.

Муляж гроба Британской империи скинули в реку в Дублине
Фото: Clodagh Kilcoyne/ReutersClodagh Kilcoyne/Reuters

По словам организаторов протестной акции, проходившей в день похорон королевы Елизаветы II, таким образом они воссоздали поступок местного социалистического политика Джеймса Коннолли, устроившего подобную демонстрацию во время визита в ирландскую столицу королевы Виктории в 1897 году.

Уточняется, что активисты выступали против «пресмыкающегося поклонения Английской монархии со стороны правящего класса Свободного государства» и против спущенного флага Ирландии в честь смерти Елизаветы II.

8 сентября королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Она была похоронена вместе со своим мужем, герцогом Эдинбургским принцом Филиппом, в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка 19 сентября.

В мире,Елизавета II,
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