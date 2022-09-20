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26 минут назад

В Китае поблагодарили Путина за поддержку по вопросу Тайваня

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.

«Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», – приводит слова профессора РИА «Новости».

Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.

«Бросается в глаза»: В Китае уличили Запад в особом отношении к РФ

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай для участия в консультациях на тему стратегической стабильности и общественной безопасности.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване. Он также заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.

Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами».

Напомним, 7 марта правительство РФ внесло Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Ранее власти Тайваня присоединились к санкциям Запада против РФ.

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