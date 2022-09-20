Турция воспротивилась воле ЕС

Турция не собирается оправдываться перед Европейским союзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS, передает «Лента.ру» со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

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«Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?"», — сказал Эрдоган и подчеркнул, что Турция не обязана отчитываться перед Европейским союзом.

Он добавил, что твердо намерен провести эти переговоры.

Эрдоган рассказал, что на саммите ШОС встретится с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что Турция ведет переговоры со всеми государствами, так как все они — часть мира. По его словам, Европейский союз не задавал вопросов, когда Турция проводила встречи с государствами из его состава, не должен задавать и теперь.