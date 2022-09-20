В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
30 минут назад

Турция воспротивилась воле ЕС

Елена Прошина

Турция не собирается оправдываться перед Европейским союзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS, передает «Лента.ру» со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

Турция воспротивилась воле ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?"», — сказал Эрдоган и подчеркнул, что Турция не обязана отчитываться перед Европейским союзом.

Он добавил, что твердо намерен провести эти переговоры.

Эрдоган рассказал, что на саммите ШОС встретится с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что Турция ведет переговоры со всеми государствами, так как все они — часть мира. По его словам, Европейский союз не задавал вопросов, когда Турция проводила встречи с государствами из его состава, не должен задавать и теперь.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена присоединиться к ШОС. По его словам, это улучшит отношения страны с государствами «шанхайской пятерки» и поставит ее в совершенно иное положение. Европейский союз в ответ на это заявление потребовал согласовать свою внешнюю политику с руководством ЕС.

В мире,Нарендра Моди,Реджеп Эрдоган,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ШОС,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители