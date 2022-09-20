«Бросается в глаза»: В Китае уличили Запад в особом отношении к РФ

Россия и Китая строят свои отношения, как равноправные партнеры, в то время как США и Европа относятся к России с высокомерием. Такое заявление сделал профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай, передает РИА Новости.

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По его словам, введение новых санкций против России доказывает высокомерие Запада. Гао Чжикай считает, что Европа и США позиционируют себя, как «творцов милостыни», и это «бросается в глаза».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде. Они обсудили актуальные международные и региональные вопросы, к которым оба лидера питают интерес.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik заявил, что Россия и Китай договорились о взаимодействии по линии своих министерств обороны. Это означает проведение совместных патрулирований и учений, а также укрепление контактов между генеральными штабами. Коновалов считает, что Китай и Россия таким образом продемонстрировали заинтересованность в сохранении сотрудничества.