FT: Великобритания потратит на Украину 2,3 млрд фунтов за год

Премьер Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Генассамблее ООН объявит о планах выделить Украине в 2023 году не меньше 2,3 млрд фунтов. Об этом сообщает Financial Times.

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«На этой неделе Лиз Трасс сообщит мировым лидерам, что Великобритания выделит на помощь Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Такую же сумму Великобритания выделила Украине в 2022 году», — сообщает Financial Times.

В газете также отметили, что Трасс воспользуется своим выступлением в ООН, чтобы призвать Запад усилить поддержку Киева.

«Союзники британского премьер-министра заявляют, что на прошлой неделе была осуществлена крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов со времен Второй мировой войны. Еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, подаренных Великобританией, отправились на передовую на Украине», — добавили в издании.