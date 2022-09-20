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16 минут назад

Названо условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине

Елена Прошина

Европейский союз в октябре может принять решение о создании миссии по оказанию военной помощи Украине. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Названо условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине
Фото: EPAEPA

Он выразил надежду, что следующий Совет министров иностранных дел сможет принять соответствующие решение в октябре. При это Боррель указал, что по европейским стандартам это будет очень короткий срок.

До этого Боррель по итогам неформальной встречи глав Министерств иностранных дел стран Европейского союза заявил, что они обсудили возможность создания миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

«Мы обсуждаем это», — сказал он.

Боррель добавил, что эту миссию прежде всего необходимо согласовать с Киевом, так как для осуществления инициативы необходимо знать потребности украинцев. Он указал, что работа в этом направлении продолжается.

Ранее российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин, осуществляя поставки оружия на Украину, таким образом отказывается от особых отношений с Москвой, благодаря которым он мог выступить посредником в диалоге РФ с Западом. Он добавил, что эти отношения «выстраивались поколениями» и связывали Москву и Берлин даже в самые непростые имена. Нечаев заявил, что предоставление Киеву летального оружия — «красная черта», через которую ФРГ не стоит переступать.

В мире,Армия,Жозеп Боррель,Сергей Нечаев,ЕС,
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