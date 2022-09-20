Названо условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине

Европейский союз в октябре может принять решение о создании миссии по оказанию военной помощи Украине. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

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Он выразил надежду, что следующий Совет министров иностранных дел сможет принять соответствующие решение в октябре. При это Боррель указал, что по европейским стандартам это будет очень короткий срок.

До этого Боррель по итогам неформальной встречи глав Министерств иностранных дел стран Европейского союза заявил, что они обсудили возможность создания миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

«Мы обсуждаем это», — сказал он.

Боррель добавил, что эту миссию прежде всего необходимо согласовать с Киевом, так как для осуществления инициативы необходимо знать потребности украинцев. Он указал, что работа в этом направлении продолжается.