В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
59 минут назад

Микробиолог: США сделали из украинцев «подопытных кроликов»

Елена Прошина

США умышленно сделали из украинцев «подопытных кроликов». Они испытывали на них экзотические возбудители опасных болезней. Такое заявление сделал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, сообщает РИА Новости.

Микробиолог: США сделали из украинцев «подопытных кроликов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сказал, что Вашингтон и Киев на минувшем в сентябре совещании по вопросу токсинного и биологического оружия не предоставили никаких доказательств того, что биологические лаборатории США на территории Украины каким-либо образом помогли улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Никулин в свою очередь заявил, что на Украине в последние восемь лет более 200 тысяч жителей страны погибли от разных эпидемических заболеваний. Он добавил, что власти Украины ранее ликвидировали санитарно-эпидемиологический надзор, функции которого фактически стал исполнять Пентагон. Микробиолог выразил уверенность, что США на территории Украины проводили опыты на пациентах психиатрических больниц, военнослужащих и детях.

По его словам, медики РФ нашли у пленных украинских солдат антитела к возбудителям болезней, не характерных для Украины. Никулин подчеркнул, что США проверяли свои военно-биологические разработки на живых людях и сделали из украинцев «подопытных кроликов».

В мире,Наука и техника,Игорь Кириллов,Игорь Никулин,Верховный суд,ООН,Пентагон,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители