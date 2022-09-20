США умышленно сделали из украинцев «подопытных кроликов». Они испытывали на них экзотические возбудители опасных болезней. Такое заявление сделал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сказал, что Вашингтон и Киев на минувшем в сентябре совещании по вопросу токсинного и биологического оружия не предоставили никаких доказательств того, что биологические лаборатории США на территории Украины каким-либо образом помогли улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Никулин в свою очередь заявил, что на Украине в последние восемь лет более 200 тысяч жителей страны погибли от разных эпидемических заболеваний. Он добавил, что власти Украины ранее ликвидировали санитарно-эпидемиологический надзор, функции которого фактически стал исполнять Пентагон. Микробиолог выразил уверенность, что США на территории Украины проводили опыты на пациентах психиатрических больниц, военнослужащих и детях.