В Белом доме назвали новый страх США

США обеспокоены по вопросу взаимодействия России и Никарагуа, заявил старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Хуан Гонсалес.

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«Откровенно говоря, меня в данный момент беспокоят больше Россия и Никарагуа, а не Венесуэла и Куба», — приводит ТАСС слова Гонсалеса.

По его словам, Куба и Венесуэла понимают свои границы действий по отношению к США, в то время как с Никарагуа дело обстоит по-другому.

Вместе с тем он отметил, что у России нет в настоящее время возможности и ресурсов для выстраивания глубоких отношений в сфере обороны в Латинской Америке.