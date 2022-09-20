Китай назвал условие для нормализации отношений с США

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал условие для нормализации отношений с США. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, американские власти должны соблюдать принцип «одного Китая» и проявлять осторожность в отношении Тайваня, чтобы не подорвать китайско-американские отношения.

«Китай выражает глубокое недовольство и решительное несогласие с высказываниями американской стороны. Американский лидер делал подобные заявления несколько раз, и каждый раз адмиадминистрация США поясняла, что в ее политике в отношении Тайваня нет никаких изменений», — заявил дипломат.

Пэнъюй добавил, что «в мире существует только один Китай», а Тайвань является неотъемлемой частью территории страны. Он также подчеркнул, что правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Он отметил, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом страны.

«В вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности Китая, у Китая нет места для компромисса и уступок», — сказал он.

Дипломат отметил, что «никто не должен недооценивать твердую решимость, целеустремленность и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность». Он призвал Соединенные Штаты трезво смотреть на тайваньский вопрос.