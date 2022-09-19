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45 минут назад

Группа немецких парламентариев собирается посетить Донбасс и Россию

Елена Прошина

Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерены посетить Россию и Донбасс, чтобы составить собственное представление о конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Группа немецких парламентариев собирается посетить Донбасс и Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ – доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд», – сообщили представители фракции.

Уточняется, что репрезентативный опрос парламентской группы АдГ в Саксонии-Анхальт показал, что значительный процент жителей этой федеральной земли не исключают, что немецкие СМИ необъективно освещают ситуацию на Украине.

«Чтобы получить собственную картину гуманитарной ситуации, не ограничиваясь критикуемыми репортажами, особенно со стороны общественного вещания, межнациональная делегация в ближайшие несколько дней отправится в Восточную Европу», – уточнили во фракции.

Ранее депутата из Германии обвинили в связях с Россией.

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