В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
35 минут назад

Mirror: Карл III намерен провести скромную коронацию в условиях кризиса в Британии

ТАССиещё 2

Король Великобритании Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем его мать Елизавета II, из-за кризиса с ростом стоимости жизни, который переживает страна. Об этом сообщила в среду газета The Daily Mirror со ссылкой на неназванный источник в королевском доме.

Карл III проведет скромную коронацию в условиях кризиса в Британии
Фото: ReutersReuters

"Король хорошо осведомлен о тех сложностях, которые испытывают простые британцы, поэтому мы посмотрим, как его желания будут исполнены. Хотя церемония его коронации должна быть проведена надлежащим образом, учитывая давние традиции прошлого, она также должна представлять монархию в современном мире", - сказал он.

По информации таблоида, церемония коронации Елизаветы II в 1953 году обошлась в £1,57 млн, что соответствует £46 млн ($52 млн) в сегодняшних ценах.

Газета The Daily Telegraph в свою очередь сообщила, что церемония коронации, дата которой еще не определена, будет более короткой, меньшей по масштабам, менее затратной, пройдет раньше и будет более представительной с точки зрения различных сообществ и религий.

Елизавета II стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти ее отца короля Георга VI. Ее коронация состоялась спустя 16 месяцев, 2 июля 1953 года. Королева умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Елизавета II правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III. Она была похоронена 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка под Лондоном.

В мире,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители