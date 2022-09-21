Карл III проведет скромную коронацию в условиях кризиса в Британии

Король Великобритании Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем его мать Елизавета II, из-за кризиса с ростом стоимости жизни, который переживает страна. Об этом сообщила в среду газета The Daily Mirror со ссылкой на неназванный источник в королевском доме.
"Король хорошо осведомлен о тех сложностях, которые испытывают простые британцы, поэтому мы посмотрим, как его желания будут исполнены. Хотя церемония его коронации должна быть проведена надлежащим образом, учитывая давние традиции прошлого, она также должна представлять монархию в современном мире", - сказал он.
По информации таблоида, церемония коронации Елизаветы II в 1953 году обошлась в £1,57 млн, что соответствует £46 млн ($52 млн) в сегодняшних ценах.
Газета The Daily Telegraph в свою очередь сообщила, что церемония коронации, дата которой еще не определена, будет более короткой, меньшей по масштабам, менее затратной, пройдет раньше и будет более представительной с точки зрения различных сообществ и религий.
Елизавета II стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти ее отца короля Георга VI. Ее коронация состоялась спустя 16 месяцев, 2 июля 1953 года. Королева умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Елизавета II правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III. Она была похоронена 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка под Лондоном.