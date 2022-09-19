В США лоббируют еще 12 миллиардов долларов военной помощи Киеву

“Украина добилась значительных успехов против России в жестокой войне. Я буду настаивать на выделении Украине в бюджете не менее 12 миллиардов долларов на помощь, чтобы они могли продолжать выигрывать военные действия. И это еще одна причина убедиться, что русские знают, что поступает больше помощи, и они не выиграют эту войну, потому что США отступят или повернутся спиной к народу Украины”, – провозгласил Шумер.