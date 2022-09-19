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9 минут назад

Лидер большинства в Сенате США лоббирует еще 12 миллиардов долларов военной помощи Киеву

FBM.ru

Как сообщает американское издание Breitbart, сенатор-демократ Чак Шумер, лидер большинства в Сенате заявил перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что будет добиваться выделения Украине дополнительной помощи.

В США лоббируют еще 12 миллиардов долларов военной помощи Киеву
Фото: fbm.rufbm.ru

“Украина добилась значительных успехов против России в жестокой войне. Я буду настаивать на выделении Украине в бюджете не менее 12 миллиардов долларов на помощь, чтобы они могли продолжать выигрывать военные действия. И это еще одна причина убедиться, что русские знают, что поступает больше помощи, и они не выиграют эту войну, потому что США отступят или повернутся спиной к народу Украины”, – провозгласил Шумер.

Он также отметил, что контрнаступления ВСУ были сильными, но состоялись только, благодаря поставкам оружия.

“Это критический момент для Украины, Конгресса и США, которые не могут подвести их в данный момент “, – сказал сенатор.

Если Конгресс одобрит законопроект с выделением помощи Украине, это составит более 60 миллиардов долларов, потраченных Вашингтоном на Украину в борьбе с Россией.

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