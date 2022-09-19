В США лоббируют еще 12 миллиардов долларов военной помощи Киеву

Как сообщает американское издание Breitbart, сенатор-демократ Чак Шумер, лидер большинства в Сенате заявил перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что будет добиваться выделения Украине дополнительной помощи.
“Украина добилась значительных успехов против России в жестокой войне. Я буду настаивать на выделении Украине в бюджете не менее 12 миллиардов долларов на помощь, чтобы они могли продолжать выигрывать военные действия. И это еще одна причина убедиться, что русские знают, что поступает больше помощи, и они не выиграют эту войну, потому что США отступят или повернутся спиной к народу Украины”, – провозгласил Шумер.
Он также отметил, что контрнаступления ВСУ были сильными, но состоялись только, благодаря поставкам оружия.
“Это критический момент для Украины, Конгресса и США, которые не могут подвести их в данный момент “, – сказал сенатор.
Если Конгресс одобрит законопроект с выделением помощи Украине, это составит более 60 миллиардов долларов, потраченных Вашингтоном на Украину в борьбе с Россией.