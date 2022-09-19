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14 минут назад

В США пройдет закрытый брифинг по Украине

Газета.Ru

Представители администрации США проведут для сенаторов закрытый брифинг по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в Конгрессе Соединенных Штатов.

В США пройдет закрытый брифинг по Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации CNN, на брифинге обсудят вопрос о развитии ситуации в зоне боевых действий и выделении военной помощи Украине.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи на сумму $675 млн.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,Пентагон,
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