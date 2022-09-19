В США пройдет закрытый брифинг по Украине

Представители администрации США проведут для сенаторов закрытый брифинг по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в Конгрессе Соединенных Штатов.

По информации CNN, на брифинге обсудят вопрос о развитии ситуации в зоне боевых действий и выделении военной помощи Украине.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи на сумму $675 млн.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.