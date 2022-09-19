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1 час назад

Финляндии посоветовали запретить россиянам въезд в страну

Lenta.ruиещё 1

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти призвал создать в стране законодательство, запрещающее въезд граждан России. Об этом сообщает финское агентство STT.

Финляндии посоветовали запретить россиянам въезд в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предложил создать в Финляндии законодательную базу в сфере санкций, которая бы ограничивала въезд россиян в страну.

«Финляндии было бы целесообразно изучить национальное законодательство о санкциях, которое также может быть использовано в качестве основы для ограничения виз и въезда», — считает канцлер.

Уточняется, что такая мера потребует координации с законодательством Евросоюза. В частности, будет необходимо решить вопрос о том, как поступать на границе с теми, у кого есть шенгенские визы, выданные третьими странами.

Названа прекратившая пускать россиян с шенгенами страна

Изменение финского законодательства может произойти в форме предложения правительства. По словам канцлера, это займет «какое-то время и не обязательно потребует широкого пересмотра законодательства».

Ранее Пеюсти рекомендовал кабинету министров не вводить запрет на въезд россиян в страну. Руководитель консульского департамента МИД республики Юсси Таннер заявил, что МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России.

Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Ограничения, вступившие в силу с 00:00 понедельника, 19 сентября, распространяются на туристов.

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