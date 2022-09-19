Еврокомиссия не смогла наказать Венгрию за строптивость

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19 минут назад

Венгрия провела успешные переговоры с ЕК

ТАСС

Переговоры правительства Венгрии с Еврокомиссией (ЕК) завершились успешно, республике не грозит потеря финансирования Евросоюза. Об этом в понедельник сообщила министр юстиции страны Юдит Варга на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сложный, но конструктивный переговорный процесс между венгерским правительством и Еврокомиссией закончился в воскресенье. Переговоры завершились успешно. Комиссия пришла к выводу, что предложенные кабмином меры устраняют опасения, которые заставили ЕК применить механизм обусловленности [выплат из бюджета ЕС]. Венгрия пока не лишилась средств Евросоюза, и решение ЕК, принятое в воскресенье, говорит о том, что риск этого отсутствует", - написала глава Минюста.

По ее словам, запущенная ЕС процедура будет прекращена до конца года, если венгерское правительство примет все необходимые меры.

"В ближайшие недели и месяцы мы сосредоточимся на выполнении обязательств", - отметила министр.

Ранее ЕК впервые в истории Евросоюза официально предложила заморозить выплаты входящей в сообщество стране из бюджета ЕС. Первой целью стала Венгрия, сумма замороженных выплат может достичь €7,5 млрд. У Совета ЕС будет один месяц для того, чтобы принять решение. Этот срок может быть продлен еще на два месяца.

Желание Еврокомиссии заморозить финансирование Венгрии объяснили

Как заявил в воскресенье по итогам экстренного заседания коллегии ЕК еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан, причиной этого решения названы недостаточные усилия страны по борьбе с коррупцией. Сам факт созыва такой встречи в выходной день уже является чрезвычайным шагом для ЕС.

В мире,Йоханнес Хан,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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