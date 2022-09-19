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32 минуты назад

В ОДКБ выработали предложения для деэскалации на границе Армении и Азербайджана

Илья Родин

Передовая группа миссии ОДКБ выработала предложения для деэскалации на границе Армении и Азербайджана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного штаба организации.

В ОДКБ выработали предложения для деэскалации на границе Армении и Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель группы генерал-полковник Анатолий Сидоров встретился с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном. Он представил коллеге результаты анализа обстановки в регионе, проинформировал о ключевых выводах и предложениях по деэскалации, пояснили в пресс-службе.

В ОДКБ подчеркнули, что обмен мнениями был откровенным и конструктивным. Выработанные предложения будут применены для стабилизации обстановки на границе.

Передовая группа после встречи с министром убыла в Москву, уточнили в штабе.

Ранее сообщалось, что сотрудники миссии посетили несколько участков на границе Армении и Азербайджана.

В мире,Анатолий Сидоров,
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