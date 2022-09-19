Возмущенные украинские беженцы устроили забастовку в Польше

Беженцы из Украины устроили забастовку против нарушения трудовых прав на заводе по производству новогодних украшений в польском городе Гливице . Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».

По имеющейся информации, всё началось после того, как работодатель начал вычитать с украинцев деньги за обеденный перерыв – около 2 евро в день. Беженцев возмутил такой подход, так как с польских рабочих деньги за перерывы не взимались